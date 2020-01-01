ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب بنهاية التعاملات

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع الارتفاع القياسي في حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة والتي تجاوز عدد المصابين داخلها 3.3 مليون شخص، من بين نحو 13 مليون مصاب حول العالم.





لكن جاء ارتفاع المعدن بشكل هامشي مع مكاسب ملحوظة للأسهم خلال التعاملات وسط التفاؤل بشأن إيجاد لقاح للوباء.





ومن جهة أخرى، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشريع وأمر تنفيذي يحمل الصين المسؤولية بسبب قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين في هونج كونج، كما تخطط واشنطن لفرض حظر على منح التأشيرات لشركات التكنولوجيا الصينية.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما صعدت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ 2012.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.02 بالمائة أو ما يعادل 40 سنتاً ليصل إلى 1813.80 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1811.33 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكة مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.087.