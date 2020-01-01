ماذا فعل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ (فيديو وصور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
حصلت بوابة الفجر على فيديو لحظة تعامل قوات الشرطة مع الشاب المجهول الذي تسلل مدينة الإنتاج الإعلامي، محاولا الدخول، وإصابته ضابط وأمين شرطة، ورصد مقطع الفيديو ضرب الشاب لعدد من العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي بطريقة عشوائية.

كعادتهم يتواجد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، في أماكن خدماتهم المكلفين بتأمينها، لكن كان الوضع مختلفا إلى حد ما اليوم الأربعاء، حيث فوجئوا بشخص مجهول عاري الجسد من أعلى ومطلي جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه قطعتي سلاح أبيض، يحاول اقتحام ودخول المدينة.

حاولت قوات الشرطة، في البداية، منعه من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، ليقوم الشخص المجهول، بضربهم بطريقة عشوائية، وعند محاولة إلقاء القبض عليه للتحقيق معه، أصاب ضابط وأمين شرطة، محاولا إصابة آخرين، مما دفع القوات إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، وإصابته، وحال نقله إلى المستشفى لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لفحص ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها.

وجرى نقل ضابط وأمين الشرطة، إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن الإصابات سطحية، بسبب ضربهما بطريقة عشوائية.

واستمع رجال مباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب أثناء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة 6 أكتوبر.

كما تحفظت القوات على كاميرات المراقبة، لتفريغها، ورصد الواقعة، ولحظة محاولة اقتحام الشخص المجهول مدينة الإنتاج الإعلامي.

وانتقل فريق من النيابة العامة بأكتوبر إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لفحص موقع الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة الإستعلام عن الحالة الصحية للضابط وأمين الشرطة المصابين، في الواقعة.
ماذا فعل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ (فيديو وصور)
ماذا فعل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ (فيديو وصور)
ماذا فعل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ (فيديو وصور)
ماذا فعل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ (فيديو وصور)

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