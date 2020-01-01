آخر تطورات الحالة الصحية للقس لعازر رزق بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:06 م
القس لعازر رزق
القس لعازر رزق
حازم رفعت
قال مصدر كنسي مُطلع، إن القس لعازر رزق زكي، راعي كنيسة القديس القديس الأنبا مقار، مدرس العهد القديم بالكلية الإكليريكية التابعة لايبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس والمصاب بفيروس كورونا، حالته الصحية مُستقرة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة " الفجر"، أن الفريق الطبي المشرف علي علاج القس لعازر أفاد بأنه في طريقه إلي التعافي، كما أن صحة زوجته هي ايضًا بحالة مستقرة.

كانت إيبارشية البلينا أعلنت أن القس لعازر أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأكدت المطرانية أن القس المصاب بكورونا يخضع لبروتوكول علاج هو وزوجته، تحت إشراف طبي بأحد المستشفيات في القاهرة، مضيفًا أن حالته الصحية مستقرة.

وأوضحت أن إصابة كاهن كنيسة القديس الانبا مقار، جاءت بعد إصابة المٌكرسة صوفيا السكرتيرة الخاصة للأنبا ويصا، مطران الإيبارشية، والتي وفاتها المنية أواخر الشهر المنصرم، مؤكدًا أن مجمع كهنة الإيبارشية بخير وعلى ما يرام.

استمرار غلق الكنائس
وأضاف مصدر مٌطلع، أن مطران البلينا قرر استمرار غلق أبواب كنائس الإيبارشية وتعليق الصلوات والانشطة حتى نهاية صوم القديسة العذراء مريم والذي يأتي في منتصف شهر أغسطس المقبل.

كانت إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أعلنت خروج الأنبا ويصا مطران البلينا، من إحدى مستشفيات العزل، بعد تعافيه تمامًا وسلبية نتائج التحاليل الطبية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر كنسي، في تصريحات إلى الفجر، أن الأنبا ويصا الآن في مقره بالقاهرة، ليقضي فترة نقاهة، ثم يعود إلى إيبارشية البلينا جنوب محافظة سوهاج، ليمارس خدمته بشكل طبيعي.

كان مصدر كنسي مُطلع، قال: إن الأنبا ويصا، خضع لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة، بعدما تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلو من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.

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