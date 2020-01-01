أسعار الدولار تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسية مع التفاؤل حيال إيجاد لقاح للفيروس العالمي وبعد بيانات اقتصادية.





وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، كما سجل النشاط الصناعي في نيويورك أول قراءة موجبة منذ فبراير.





فيما ارتفعت أسعار واردات الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 8 سنوات.





وجاء أداء العملة الخضراء على خلفية استمرار تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 578 ألف شخص عالمياً، وسط سعي العديد من شركات الأدوية لإيجاد لقاح مناسب لإنتاج الأجسام المضادة.





ولم تستفد الورقة الخضراء من التوترات بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع على تشريع ضد الصين بسبب قانون الأمن الذي فرضته على هونج كونج، لتستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصاديين في العالم.





كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعتزم حظر منح تأشيرات لبعض موظفي شركات التكنولوجيا الصينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتسجل 1.1407 دولار، كما تراجعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 106.93 ين.





وكان اليورو قد نجح في تجاوز مستوى 1.14 دولار بالأمس لأول مرة في 4 أشهر، بدعم توقعات متفائلة حيال التعافي الاقتصادي السريع من أزمة الوباء.





فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.2590 دولار، كما هبط مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 0.9443 فرنك.





وفي نفس الوقت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.097.