رابطة الدوري الإنجليزي تحدد مواعيد سوق الإنتقالات الصيفية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن مواعيد بدء ونهاية سوق الإنتقالات الصيفية للأندية الإنجليزية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن رابطة الدوري الإنجليزي كشفت أن موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية سيكون يوم 27 يوليو الحالي وسيستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذه المواعيد إستثنائية بسبب التوقف الطويل الذي حدث بسبب تفشي وباء فيروس كورونا والذي جعل الموسم مستمر حتى الآن.

وكانت الشبكة البريطانية كشفت بالأمس أنه من المتوقع أن تصوت أندية الدوري الإنجليزي لصالح مقترح فتح نافذة الانتقالات الصيفية يوم 27 يوليو وإغلاقها في 5 أكتوبر.

وألمحت الشبكة البريطانية أن منافسات الدوري الإنجليزي تنتهي يوم 26 يوليو الحالي علماً أنه تبقى ثلاث جولات على نهاية الموسم الحالي الذي شهد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاماً.


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