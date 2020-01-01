بالأسود.. ريهام عبدالغفور تخطف الأنظار عبر "انستجرام"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:08 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
فايقة محمد عادل
غازلت النجمة ريهام عبدالغفور متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها إنستجرام ، وتألقت ريهام في أحدث ظهور بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود.

ومن الناجيه الجمالية وضعت ميكب هادئ وجذاب يبرز ملامح وجهك ، وعلقت قائله : آمن بغد أفضل ، وتغزل بها الكثير من متابعيها منهم أيتن عانر وكتبت : قمر يا حبيبتي مشاء الله.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد داوود، عمر السعيد، ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم.

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