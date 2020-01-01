بعد اهتمام الأهلي بضمه.. الزمالك يقترب من تجديد عقد نجمه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من الإعلان عن تجديد عقد يوسف إبراهيم "أوباما" نجم الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة.

 

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد عقد جلسة أوباما منذ عدة أيام لمناقشة مسألة تجديد عقده مع الفريق الأبيض واللاعب أبدى موافقته وترحيبه بالأمر.

 

وعرض الزمالك على أوباما تجديد عقده مع الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة بالاضافه إلى طلب اللاعب أن يتم زيادة راتبه السنوي مع الفريق وتم الموافقة عليه من جانب مجلس الإدارة.

 

ويفصل نادي الزمالك ساعات قليلة عن الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد يوسف أوباما مع القلعة البيضاء ولكن بعد حسم بعض التفاصيل الصغيرة.

 

يذكر أن عقد أوباما مع الفارس الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف مجانا ويوجد العجديد من الأندية الهتمة بضمه أبرزها النادي الأهلي.

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