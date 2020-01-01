فرمان جديد من الخطيب بعد أزمته مع رئيس الزمالك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:38 م
الخطيب ومرتضي منصور
الخطيب ومرتضي منصور
وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحذيراً هاماً لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي بعد الأزمة السابقة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

وطلب الخطيب من جميع أعضاء مجلس إدارة النادي عدم الحديث لوسائل الإعلام أو التطرق لكتابة بعض المنشورات عبر الشبكات الاجتماعية بشأن الأزمة ضد رئيس الزمالك.

وجاء طلب الخطيب لأعضاء مجلس الإدارة بعد التحدث عن الأزمة لترك الأمور للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة من أجل استرداد حقوق النادي.

وتوترت علاقة الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مع  مرتضي منصور في الأيام الماضية بعد الفيديو المسرب لرئيس الزمالك والذي  يحمل إساءة لرئيس النادى.

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