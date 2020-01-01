فرمان جديد من الخطيب بعد أزمته مع رئيس الزمالك

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحذيراً هاماً لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي بعد الأزمة السابقة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.





وطلب الخطيب من جميع أعضاء مجلس إدارة النادي عدم الحديث لوسائل الإعلام أو التطرق لكتابة بعض المنشورات عبر الشبكات الاجتماعية بشأن الأزمة ضد رئيس الزمالك.



