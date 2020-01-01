على منصة كتبنا: صراع الملوك للكاتب أحمد فرهود

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
صدر حديثا عن منصة كتبنا للنشر الشخصي كتاب "صراع الملوك "سلمى والحجر" للكاتب أحمد فرهود، وهذا هو الكتاب الأول في ثلاثيته والذي أروي فيه أحداث بعضها حقيقة ممزوجة بخيال المؤلف وأوضح فيه كيف تصنع المطامع البشرية في الإنسان عندما ينساق وراءها وما المصير الذي سيؤول إليه عندنا يصطدم بأشخاص غير مرئيين.

ومن أجواء الرواية: 
يستيقظ عم عثمان كل يوم على صراخ لا يعلم مصدره وبعد فترة يخيل له أشخاص يتبين له بعد ذلك أنهم من الجن تتوافق تلك الأحداث مع تورطه فى البحث عن آثار وفى يوم من الأيام يضطر إلى إصطحاب إبنته سلمى للمكان الذى ينقب فيه ولكنها إنتظرت داخل السيارة حتى عودته من داخل المكان فى هذه الأثناء تستلم سلمى حجرا من ملكة من الجن ولا يعلم والدها بما كان وهنا تبدأ الحكاية من هذا المكان الذى يحتوى على أسرار كثيرة ولكنها لم تكن بحجم تلك الأسرار الهائلة التى يحتويها ذلك الحجر وفى هذه الروايه نقص أسرارا حقيقية يسردها لنا ذلك الرجل الذى لم يعرف عن نفسه إلى الآن .. ربما يخبرنا لاحقا عن نفسه.

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