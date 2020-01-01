على منصة كتبنا: صراع الملوك للكاتب أحمد فرهود

صدر حديثا عن منصة كتبنا للنشر الشخصي كتاب "صراع الملوك "سلمى والحجر" للكاتب أحمد فرهود، وهذا هو الكتاب الأول في ثلاثيته والذي أروي فيه أحداث بعضها حقيقة ممزوجة بخيال المؤلف وأوضح فيه كيف تصنع المطامع البشرية في الإنسان عندما ينساق وراءها وما المصير الذي سيؤول إليه عندنا يصطدم بأشخاص غير مرئيين.





ومن أجواء الرواية: