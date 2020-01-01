إيساف يختلف عن لونه المعتاد في أغنية "كل سنه وانت طيب"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:45 م
إيساف
إيساف
الفجر الفني
فاجئ الفنان إيساف جمهوره بعرض كليب جديد له على قناة مزيكا اليوم وأشعل مواقع التواصل الاجتماعى حيث ظهر بلون جديد لم يعتاده من قبل واعتاد جمهوره على أغانيه الرومانسية والكلاسيكية.

ويذكر أن الكليب إنتاج فنى شركه يوث برودكشن ومنتج فنى منى زهران ومن انتاج ايساف ..وتظهر فيه ضيف شرف الفنانه الهام عبد البديع   ..والمخرج المساعد فادى الياس.مدير التصوير اسلام عبد اللطيف  ألوان يوسف الفخرانى ومونتاج محمد محمود وقد تم التصوير بفندق هيلتون كورنيش الإسكندرية.

وقال ايساف فى تصريح خاص له ان اغنيه كل سنه وانت طيب لون جديد عليه وانا بتحدى نفسى فيه ...ان شاء الله يعجب جمهورى ... واضاف ان الاغنيه من كلمات  طاطا النوبى ومن تلحين وتوزيع محمد حريقه

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