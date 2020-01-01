في اليوم الخامس.. تقدم 5 مرشحين جُدد لانتخابات الشيوخ ببني سويف

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تلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف ومقرها مجمع محاكم بنى سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية اليوم الاربعاء 5 طلبات للترشح على المقاعد الفردية في خامس أيام التقدم للإنتخابات الذي يمتد حتى السبت 18 من يوليو الجاري.



حيث شهد اليوم الخامس لفتح باب الترشح، تقدم كلًا من: عادل أبوالوفا سنجر، مستقل، وحصل على الرقم 14 وياسر خشبة، مستقل، وحصل على الرقم 15 وأحمد سيد حجازي، عن حزب حماة الوطن، وحصل على الرقم 16 وعلي محمود سيد، مستقل، وحصل على الرقم 17 ومحمد علي حسن، مستقل، وحصل على الرقم 18.



وكانت الأيام الأربعة السابقة شهدت تقدم 13 مرشحًا على المقاعد الثلاث الفردية، بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، بالإضافة إلى 7 مرشحين مستقلين، هم: احمد سرور وابوالخير الجمسي ومحمد عبدالظاهر ووائل وسية وائل سيد قرني وأحمد عبدالناصر وسعاد جابر وحسن عتمان والدكتور شعبان عبدالعليم وحياة سيد مكي.



يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم إنتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع إختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.



وسيتم دعوة المصريين بالخارج الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020م.

