بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق شب بسيارة ملامي أمام بوابة الفردوس، بطريق الواحات، بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة شرطة النجدة، بإندلاع النيران بسيارة ملاكي حال سيرها بطريق الواحات، أمام بوابة الفردوس.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

التحريات الأولية كشفت إلى أن السيارة كان يستقلها سيدة وطفلتها، ونجح الأهالي في إخراجهن من السيارة قبل إشتعال النيران بهما.

وأفاد عدد من شهود العيان إلى أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق بواسطة 10 طفايات حريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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يستمع رجال مباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب أثناء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة 6 أكتوبر.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة لتفريغها، وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، أثناء التصدي للشاب الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، قُتل إثر تعامل قوات الشرطة مع الموقف.

وأكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الأمن الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي فوجئ بشاب يدهن جسده باللون الأخضر، ثم حاول الهجوم على العاملين بواسطة سلاح أبيض "سنجه".

وأوضح المصدر، أن مطاردة بدأت بين الشاب وقوات الأمن، حاول خلالها الأول الشروع في قتل العاملين بطريقة عشوائية، ما دفع رجال الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، أسقطته قتيلًا في الحال.
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)
بمساعدة الأهالي.. السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بطريق الواحات (صور)

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