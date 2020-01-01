الأردن يسجل فائضا في الميزان التجاري مع أمريكا للثلث الأول

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الامريكية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8ر1 بالمئة، حيث بلغت 387 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 380 مليون دينار.





وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7ر6 بالمئة، حيث بلغت 327 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 350 مليون دينار. وسجل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة في الثلث الأول من العام الحالي فائضا، بلغ 60 مليون دينار. يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.