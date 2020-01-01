أسماء أبو اليزيد برفقة مريم الخشت وجيلان علاء من كواليس "الآنسة فرح"

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غازلت النجمة أسماء جلال متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها إنستجرام ، وظهرت اسماء برفقة چيلان علاء ومريم الخشت ، وعلقت قائله : عالية وفرح ورضوي ، الآنسة فرح الجزء الثاني.



مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثاني.



وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.