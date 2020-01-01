تعافي 7 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف

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أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، اليوم الاربعاء، عن تعافي 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل بمستشفى الحميات عقب ضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.



من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.



وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.



تمويل مشروع بحثى بـ100 الف جنيه



وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن فوز مشروع بحثي بكلية الطب البيطري في مجال تقليل آثار السموم على الحيوان بتمويل مائة الف جنيها من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة لوزارة التعليم العالي.



وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان "تقييم الطحالب البنية كعامل مضاد للأكسدة للتخفيف من الآثار الضارة الجزيئية والكيميائية الحيوية لحمض الجبريليك على الفئران البيضاء" لافتًا أن المشروع يهدف الى دراسة التأثيرات الايجابية للطحالب البنية في تقليل علامات السمية الجزيئية والكيميائية والحيوية لحمض الجبريليك في الفئران البيضاء، بحيث يتم تقييم السام على خلايا الكبد، وقدرة الطحالب البنية على تقليل الإجهاد التأكسدى الناجم عن هذه الخلايا.



يُذكر ان الفريق البحثي يعمل تحت اشراف الدكتور خالد عباس رئيس قسم السموم والطب الشرعي بالكلية وبعضوية الدكتورة فاطمة ابراهيم كباحث رئيسي والدكتور محمد احمد محمود والدكتورة دعاء رمضان والمعيدة شيماء محمد احمد كباحثين بالمشروع.

