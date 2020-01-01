phone bill استعلام عن فاتورة التليفون الارضي We شهر يوليو 2020 ميعاد دفع فاتورة التليفون المنزلي
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:33 م
phone bill استعلام عن فاتورة التليفون الارضي We شهر يوليو 2020 ميعاد دفع فاتورة التليفون المنزلي
استعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2020 يهتم الكثير من الأشخاص خلال الساعات الماضية بالبحث عن طريقة استعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بهذا الشهر، وذلك لثلاث أشهر الماضية وسوف تكون الفاتورة القادمة في نصف شهر سبتمبر، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020.
استعلام عن فاتورة التليفون الارضي
قامت شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن نزول الفاتورة لكي يتمكن جميع العملاء من استعلام عن فاتورة التليفون الارضي ، ويمكنه أن يقوم بتسديها بدون الذهاب إلى الشركة من خلال فودافون كاش أو أمان أو فوري أو مصاري.
دفع فاتورة التليفون الارضي we
حيث أكدت شركة المصرية للاتصالات عن إمكانية استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وذلك خلال موقع المصرية للاتصالات we، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة، بالإضافة إلى أنها قامت بتوفير إمكانية سداد الفاتورة الخاصة بجميع عملائها من المنزل أو يمكن الذهاب إلى أي مكان يوجد فيه مكنه فوري أو مصاري أو أمان يقوم بسداد الفاتورة وهذه الفاتورة تتضمن ثلاثة أشهر وهو يوليو وأغسطس وسبتمبر.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020
قامت المصرية للاتصالات بالإعلان عن الخطوات التي ينبغي على جميع الأشخاص أو المواطنين اتباعها لكى يتمكنوا من عمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الخطوات الآتية، ينبغي عليك الولوج إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات وبعد ذلك تقوم بإضافة كود المحافظة التابع لها أو المتواجد فيها ثم تقوم بإدخال رقم الهاتف لكي تتمكن من الاستعلام على الفاتورة، وبعد ذلك تقوم بالضغط على زر إظهار قيمة الفاتورة وفي خلال ثواني معدودة سوف تظهر لك قيمة الفاتورة الخاصة بكل شهر بشكل مفصل.
phone bill استعلام عن فاتورة التليفون الارضي We شهر يوليو 2020 ميعاد دفع فاتورة التليفون المنزلي
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