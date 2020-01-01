محمد رمضان "لايف" مع سوبر ساكو لأغنية "تيك توك"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:07 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
يعرض النجم العالمي سوبر ساكو، أغنيته "تيك توك" الليلة "لايف" عن طريق راديو "أنغامي"، بجانب محمد رمضان ومن المقرر طرح الأغنية عبر "أنغاني" الجمعة المقبلة.

وأعلن النجم محمد رمضان، عن طرحه لأغنية "تيك توك" قريبا،وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشارك الفنان محمد رمضان صورة، له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب قائلا: "الليلة ان شاء الله اغنية تيك توك على قناتي الرسمية على يوتيوب".

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