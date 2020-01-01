حزب التجمع: هدفنا من انتخابات مجلس الشيوخ استكمال مؤسسات الدولية التشريعية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:32 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أمنية فوزي
قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ، عن الحزب، غدًا الخميس.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ لا بد وأن يجمع بين الصبغة السياسية والخبرات المتنوعة في مجالات مختلفة، ويرتبط برؤية سياسية، لتعبر عن متخذ القرار بوجهات نظر مختلفة، وشراكة مع الآخرين في إنجاز ورؤى ومشاريع تشريعات تخدم الوطن.

وأشار إلى أن الظروف العامة المحيطة بالوطن تتطلب أن نضع في المقدمة بعض الأشياء ليس من أهمها العدد، ولكن الأهم هو خدمة مؤسسات الدولة، وتم تقديم مجموعة من المرشحين المتنوعين في الخبرات الثقافية والفنية، وتم التوافق على أن التحالف انتخابي وليس سياسيًا، فضلًا عن مساندة مرشحي الفردي المرتبطين بالأحزاب، والأهم هو مساندة الدولة في عملية التحول الديمقراطي، واستكمال مؤسسات الدولية التشريعية.


عقد تحالف الأحزاب الوطنية من أجل مصر، اجتماعا له اليوم الأربعاء، للانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وحضر اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.‎

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

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