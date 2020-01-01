تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع أوساسونا مساء غداً الخميس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وأوساسونا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة أوساسونا :-

واستقر كيكي سيتين مدرب برشلونة على التشكيل الذي سيدخل مباراته أمام فريق اوساسونا، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : سيرجي بوسكيتس - ريكي بويج - سيرجو روبرتو - ارتورو فيدال.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.





ويحتل برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة.