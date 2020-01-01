نبيلة عبيد تستمتع بالأجواء الصيفية من أمام البحر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:59 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة نبيلة عبيد التفاعل مع متابعيها من حين لأخر بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.

حيث نشر صورة لها من أمام البحر وعلقت قائله : مفيش احلى من البحر و هوا البحر و هدوء البحر ، وتابعت : شايف البحر شو كبير كبر البحر ، بمسى عليكم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "سكر زيادة".

وشارك في بطولة هذا المسلسل بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

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