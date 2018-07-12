عبد الكريم الخطابي.. الزعيم الذي لا يزال المغاربة يرفعون صوره بتظاهراتهم

المنفى



قامت فرنسا وإسبانيا بحملة مشتركة تكونت من قوات ضخمة أرسلت بحريًا إلى خليج الحسيمات، وتزامن مع الحملة إعلان السلطان المغربي عبد الكريم الخطابي عاصيًا ضد سلطته، مما جعل الخسائر تتوالى على الخطابي حتى سقطت مدينة أجادير عاصمة الريف، ثم حصن ترجست، مما إضطر الخطابي لتسليم نفسه كأسير حرب فتم نفيه إلى جزيرة رينيون النائية بالمحيط الهندي.



قضى الخطابي وأسرته أكثر من عشرين عامًا داخل جزيرة رينيون، وذلك حتى مرور سفينة ستنقله من الجزيرة إلى فرنسا ورست في بورسعيد، في عام 1947 فإنتقل للقاهرة وترجاه شباب المغرب طلب اللجوء إليها.



دعا محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى استقلال كل المغرب من الحماية الإسبانية والفرنسية، كما ساند انطلاقا من القاهرة ومن خلال راديو صوت العرب الناصري الحركات التحررية في كل من الجزائر، تونس، ليبيا، وباقي الدول العربية والإسلامية.



أزعجت انتصارات الخطابي فرنسا مما جعلتها تتحرش بقوات الخطابي وتعتدي على أراضيه، ولم يرد عليها الخطابي، فقامت بدعم بعض رجال الطرق الصوفية لإثارة الفوضى في دولة الريف، وتدخلت فرنسا عسكريًا بدعوى حماية أنصارها في إبريل 1925، ولكن نجح الخطابي في تكبيدها خسائر جعلتها تنسحب مرة أخرى.