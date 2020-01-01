نور محمود لـ"الفجر الفني": "سعيد بالتعاون مع حنان مطاوع.. وهذه تفاصيل شخصيتي في حكاية أمل حياتي "

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:32 م
نور محمود
نور محمود
هبة أحمد
يقوم الفنان الشاب نور محمود حاليًا بتصوير مشاهده في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

وتحدث نور محمود في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور شاب يُدعى "سليم" يقوم بالعمل خارج مصر، ويعود بعد فترة لمصر لكي يبدأ بتنفيذ مشورعه الخاص فيها ، كما أنه جار للفنانة حنان مطاع وعلى معرفة جيدة بها وبأهلها وتحدث بينهم العديد من المواقف.

وأشار نور إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع هؤلاء النجوم المشاركين في المسلسل، ولاسيما الفنانة حنان مطاوع، فهو يعمل معها أيضًا في مسلسل "القاهرة كابول" المُقرر عرضه في رمضان المقبل، لافتًا إلى أنها فنانة في غاية الجمال فهي تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي.

وأضاف نور:"أن حكاية" أمل حياتي" تشمل العديد من المشاعر إلانسانية، حيث أنها تمس علاقة الأخوة ببعضهم البعض، علاقة الأهل ببعضهم" .

مسلسل "الإ أنا" يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.


ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

أخبار تهمك

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز يكشف حقيقة رحيل ميسي واحتمالية عودة نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب

منذ ثلث ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 9 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام