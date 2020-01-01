نور محمود لـ"الفجر الفني": "سعيد بالتعاون مع حنان مطاوع.. وهذه تفاصيل شخصيتي في حكاية أمل حياتي "

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يقوم الفنان الشاب نور محمود حاليًا بتصوير مشاهده في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".



وتحدث نور محمود في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور شاب يُدعى "سليم" يقوم بالعمل خارج مصر، ويعود بعد فترة لمصر لكي يبدأ بتنفيذ مشورعه الخاص فيها ، كما أنه جار للفنانة حنان مطاع وعلى معرفة جيدة بها وبأهلها وتحدث بينهم العديد من المواقف.



وأشار نور إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع هؤلاء النجوم المشاركين في المسلسل، ولاسيما الفنانة حنان مطاوع، فهو يعمل معها أيضًا في مسلسل "القاهرة كابول" المُقرر عرضه في رمضان المقبل، لافتًا إلى أنها فنانة في غاية الجمال فهي تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي.



وأضاف نور:"أن حكاية" أمل حياتي" تشمل العديد من المشاعر إلانسانية، حيث أنها تمس علاقة الأخوة ببعضهم البعض، علاقة الأهل ببعضهم" .



مسلسل "الإ أنا" يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.





ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.