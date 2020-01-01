زار شباك الزمالك.. أبرز أرقام ومهارات جاكسون موليكا بعد اقترابه من الأهلي (فيديو)





يبدو أن صفقة جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونجولي أصبحت قريبة من النادي الأهلي، بعدما كشفت العديد من التقارير الصحفية، رغبة المارد الأحمر في حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.





لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، أرقام جاكسون موليكا مع مازيمبي في الموسم الحالي، وأبرز أهدافه ومهاراته.





يعد جاكسون موليكا، من مواليد 4 أكتوبر لعام 1999، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه حقق أرقام مرعبة مع الفريق الكونجولي، حيث شارك في الموسم الحالي مع مازيمبي في 10 مباريات، بواقع 883 دقيقة، وتمكن من إحراز 7 أهداف، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء أو حمراء، بحسب موقع "ترانسفر ماركت".













وتمكن موليكا من زيارة شباك نادي الزمالك الغريم التقليد للأهلي، بالموسم الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الكونجولي، بنتيجة 3-0.









ولم يقتصر السجل التهديفي المرعب لجاكسون موليكا على الموسم الحالي فقط، بل شارك المهاجم الكونغولي في 30 مباراة مع مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا على مدار موسمين، وسجل 14 هدفًا، بينما صنع 4 أهداف أخري، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، بواقع 2243 دقيقة.



