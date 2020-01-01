11 شركة مصرية تشارك بمعرض أكسبو أمريكا الإكتروني





أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن مشاركة 11 شركة مصرية في معرض Global Apparel Sourcing Expo USA 2020 المنعقد إلكترونياً على مدار 30 يوماً خلال الفترة من 15 يوليو حتى 14 أغسطس 2020 والمنظم من قبل الاتحاد الدولي للملابس (IAF) بالتعاون مع Sourcing Journal وهيئة Foursource Technology.





وأوضح أن المشاركة تأتى بالتعاون مع مشروع GTEX/MENATEX الذي يقوم بمساندة كاملة لـ 7 مصانع تم اختيارهم ضمن قائمة المصانع المستفادة من المشروع وتأتى المساندة في ضوء أهداف المشروع من دعم مصدري الملابس الجاهزة وتعزيز تواجد المصانع المشاركة بالأسواق العالمية.





وأضاف المجلس أن المعرض يهدف إلى توفير بديل لمعارض الملابس الجاهزة الملغاة بمختلف الأسواق العالمية وخلق فرص تصديرية جديدة ومستدامة تعويضاً للخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا إلى جانب توحيد جميع القائمين على صناعة الملابس الجاهزة لتمكين وتعزيز سلاسل التوريد.





وذكر أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية B2B meetings من خلال توفير منصة إلكترونية تعمل على ربط المشترين الدوليين ومصنعي الملابس الجاهزة بجميع أنحاء العالم.