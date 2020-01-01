11 شركة مصرية تشارك بمعرض أكسبو أمريكا الإكتروني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن مشاركة 11 شركة مصرية في معرض Global Apparel Sourcing Expo USA 2020 المنعقد إلكترونياً على مدار 30 يوماً خلال الفترة من 15 يوليو حتى 14 أغسطس 2020 والمنظم من قبل الاتحاد الدولي للملابس (IAF) بالتعاون مع Sourcing Journal وهيئة Foursource Technology.

وأوضح أن المشاركة تأتى بالتعاون مع مشروع GTEX/MENATEX الذي يقوم بمساندة كاملة لـ 7 مصانع تم اختيارهم ضمن قائمة المصانع المستفادة من المشروع وتأتى المساندة في ضوء أهداف المشروع من دعم مصدري الملابس الجاهزة وتعزيز تواجد المصانع المشاركة بالأسواق العالمية.

وأضاف المجلس أن المعرض يهدف إلى توفير بديل لمعارض الملابس الجاهزة الملغاة بمختلف الأسواق العالمية وخلق فرص تصديرية جديدة ومستدامة تعويضاً للخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا إلى جانب توحيد جميع القائمين على صناعة الملابس الجاهزة لتمكين وتعزيز سلاسل التوريد.

وذكر أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية B2B meetings من خلال توفير منصة إلكترونية تعمل على ربط المشترين الدوليين ومصنعي الملابس الجاهزة بجميع أنحاء العالم.

أخبار تهمك

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ أقل من ساعتين

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السودان: تراجع منسوب مياه النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام