محسن: غناء نشيد "اسلمي يا مصر" شرف.. وإحساسي وصل للمصريين (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:14 م
محمد محسن
محمد محسن
شيماء حسن
أعرب الفنان محمد محسن عن سعادته بالنجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته النسخة الجديدة لنشيد "اسلمي يا مصر"، مؤكدًا أنه حاول غناء الأغنية ببساطة وبإحساس وصل للمصريين.

وقال محسن في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "شرف ليا اني اغني نشيد وطني، وفرحت برد الفعل بعد نزول الأغنية على مواقع السوشيال ميديا".

وعن مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي في الأغنية قال محسن "هي أصريت على حضور التصوير وكانت متوالية كل ما يخص ملابسي واستعدادي للغناء، ولم تستطيع الغناء لأني كنت قمت بتسجيل الأغنية قبل تصويرها بفترة"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشاركه في أعمال فنية قادمة. 

كانت قنوات الشركة المتحدة قد عرضت النشيد الوطني الشهير "أسلمي يا مصر" في قالب جديد، من غناء الفنان محمد محسن، وإخراج حسام حامد، وإنتاج Digital Studio وصورلي.

"أسلمي يا مصر" محاولة لإعادة إحياء التراث الثقافي الوطني، فقد كان النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923 حتى 1936، من تأليف الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر علي، قبل أن يتم تغير النشيد الوطني أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادي بلادي".

وجاءت كلمات النشيد كالتالي:
أسلمي يا مصر إنني الفدا.. ذي يدي إن مدت الدنيا يدًا
أبدًا لن تستكيني أبدًا.. إنني أرجو مع اليوم غدًا

ومعي قلبي وعزمي للجهاد.. ولقلبي أنتِ بعد الدين دين
لكِ يا مصر السلامة.. وسلامًا يا بلادي
إن رمى الدهر سهامه.. أتقيها بفؤادي
وأسلمي في كل حين.. أنا مصري بناني من بنى

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. السودان: تراجع منسوب مياه النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

منذ أقل من ساعتين

نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ أقل من ساعتين

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام