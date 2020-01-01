محسن: غناء نشيد "اسلمي يا مصر" شرف.. وإحساسي وصل للمصريين (فيديو)



وقال محسن في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "شرف ليا اني اغني نشيد وطني، وفرحت برد الفعل بعد نزول الأغنية على مواقع السوشيال ميديا".



وعن مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي في الأغنية قال محسن "هي أصريت على حضور التصوير وكانت متوالية كل ما يخص ملابسي واستعدادي للغناء، ولم تستطيع الغناء لأني كنت قمت بتسجيل الأغنية قبل تصويرها بفترة"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشاركه في أعمال فنية قادمة.



كانت قنوات الشركة المتحدة قد عرضت النشيد الوطني الشهير "أسلمي يا مصر" في قالب جديد، من غناء الفنان محمد محسن، وإخراج حسام حامد، وإنتاج Digital Studio وصورلي.



"أسلمي يا مصر" محاولة لإعادة إحياء التراث الثقافي الوطني، فقد كان النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923 حتى 1936، من تأليف الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر علي، قبل أن يتم تغير النشيد الوطني أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادي بلادي".



وجاءت كلمات النشيد كالتالي:

أسلمي يا مصر إنني الفدا.. ذي يدي إن مدت الدنيا يدًا

أبدًا لن تستكيني أبدًا.. إنني أرجو مع اليوم غدًا



ومعي قلبي وعزمي للجهاد.. ولقلبي أنتِ بعد الدين دين

لكِ يا مصر السلامة.. وسلامًا يا بلادي

إن رمى الدهر سهامه.. أتقيها بفؤادي

وأسلمي في كل حين.. أنا مصري بناني من بنى





أعرب الفنان محمد محسن عن سعادته بالنجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته النسخة الجديدة لنشيد "اسلمي يا مصر"، مؤكدًا أنه حاول غناء الأغنية ببساطة وبإحساس وصل للمصريين.