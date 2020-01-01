ممثل القبائل الليبية: كل الدول العربية تقف مع ليبيا ضد الاستعمار التركي الغاشم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال العمدة منصور بيسيسي، ممثل القبائل الليبية، إن كل القبائل الليبية تتابع الوضع الخطير في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل القبائل تؤيد مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي من العد التركي.

وتابع ممثل القبائل الليبية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العرب لهم الأولوية والأحقية في الدفاع عن الأراضي الليبية ضد الاستعمار التركي، لافتَا إلى أن الدول العربية تقف مع الدولة الليبية شعبًا وقادة، من أجل محاربة هذا الاستعمار الغاشم على الدولة الليبية.

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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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