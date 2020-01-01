هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أبدى نادي الزمالك رغبته في ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما رفضه جوكر الدراويش رفضا تاما.


وقام أحمد وأمير مرتضى، بتكثيف محاولاتهما مع اللاعب، بالإضافة إلى تدخل بعض الوسطاء من أجل إقناع المحمدي بهذه الخطوة، ولكن اللاعب جميع هذه المحاولات.


وبات باهر المحمدي قريبا جدا من الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موافقة عدد كبير من إدارة الإسماعيلي.


ويعد باهر المحمدي من العناصر المميزة فى الكرة المصرية، حيث يجيد اللعب سواء فى مركز المساك أو الظهير الأيمن، والذي أصبح حديث الساحة الرياضية المصرية على مدار عامين بعد اقترابه من الانتقال للأهلي لأكثر من مرة.

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