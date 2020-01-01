بيولي يُعلن تشكيل ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه بارما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الروسونيري على النحو التالي :-

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي، سيمون كاير، أليسيو رومانيولي وثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، لوكاس بيليا وجياكومو بونافنتورا.

خط الهجوم: رفائيل لياو، هاكن كالهانجولو وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويحتل الفريق اللومباردي المركز السابع برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة بترتيب جدول الكالتشيو.


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ميلان بارما إبراهيموفيتش

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