أحمد مجدي يغازل جمهوره بصورة من داخل الچيم

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غازل الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد بالچيم وهو يمارس التمارين الرياضية وعلق قائلاً : لقد عدنا.



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير ، وعلق النجم عمرو سعد وكتب : عاش يا وحش ، ليرد عليه أحمد مجدي "منور الدنيا يا كبير".



وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

