رابط موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي سداد ودفع شهر يوليو 2020

نقدم إليكم رابط موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي للاستعلام ودفع فاتورة شهر يوليو 2020 التي أعلنت عنها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، والتي يمكنكم الاستعلام عنها بالرقم الأرضي الخاص بكم بكل سهولة من خلال الخطوات التي سنوفرها لكم مع الرابط الإلكتروني ووجود بدائل للدفع والتسديد لفاتورة التليفون الأرضي.









المصرية للاتصالات فاتورة الارضي يوليو





أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن بدء تسديد فاتورة شهر يوليو الحالي، والتي تعد المرحلة الثالثة علي مدار العام لتسديد الفواتير، وتوفر الشركة خدمة التسديد الإلكتروني بكل سهولة، ولكن يشترط امتلاك حساب في أحد البنوك، ويتم إرفاق رقم البطاقة المراد التسديد بها.





كما يجب الأخذ في الاعتبار امتلاك حساب إلكتروني عبر موقع شركة وي التابعة للمصرية للاتصالات من أجل خدمة الإنترنت والتليفون المنزلي، ويمكنكم الآن الاستعلام والسداد عن طريق الخطوات الآتي ذكرها.









رابط موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي





للاستعلام بكل سهولة يتم الدخول وتطبيق الخطوات الآتية، ولكن يجب إحضار رقم الهاتف الأرضي أولاً، ومعرفة كود المنطقة الخاصة بك والتابعة لأي محافظة.





يقوم المستخدم بدخول رابط الشركة، رابط موقع المصرية للاتصالات استعلام فاتورة التليفون الأرضي.





يتم بعد ذلك اختيار سداد فاتورة أرضي شخصية.





يتم بعد ذلك إدخال كود المحافظة التابع لها.





يتم إرفاق رقم الهاتف الارضي للسداد.





يتم الضغط علي أظهر الفواتير.



