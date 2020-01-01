الزمالك في وزارة التموين.. ماهي العلامات التجارية ومن يمنحها؟

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:15 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
سمر حسن

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجمعة الماضية، المفاجأة التي وعد بها جماهير النادي، مضيفا في فيديو بثه على موقع( نادي الزمالك)، إنه يجرى تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.

وأضاف: مرتضى "أتمنى لجمهور الزمالك، الاحتفال بنادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة، ناشد منصور، نظيره في النادي الأهلي، محمود الخطيب، بإزالة لافتات نادي القرن في الأهلي، لأنه لم يحدد "نادي القرن في ايه؟"

تعليق التموين
رد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاربعاء، على جدل العلامة التجارية بين النادى الأهلى والزمالك، "لا يوجد أى خلاف بين الأهلى والزمالك، و"مفيش حاجة اسمها وزارة التموين منحت العلامة التجارية للنادى الأهلى أو لنادى الزمالك".

وأضاف المصيلحى، خلال تصريحات ببرنامج "صباحك مصرى" على قناة "ام بي سي مصى 2"، أن العلامة التجارية موجودة منذ 80 عام لان مصر عضو فى الاتحاد العالمى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، موضحا أنه يستطيع أي نادي التقديم طلب، لكنه لايستطيع تسجيل إلا من خلال اعتماد أى جهة علمية بالأكفأ من تلك العلامة التجارية".

العلامة التجارية
تعد العلامة التجارية، هي كل ما يميز منتجا أو سلعة أو خدمة عن غيرها، وتشمل خصوصا، الأسماء المتخذة شكل مميزا، والامضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعنوانين المحلات والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تكون بشكل خاص ومميز.

تشمل العلامة التجارية، أي خليط من العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أي بضاعة، وأو أي دلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها.

تسجيل علامة تجارية
وفي الورقة التي نشرها "منصور" في الفيدو، عن تسجيل الملكية الفكرية لشعار النادي الجديد "نادي القرن الحقيقي"، ظهرت تكلفة تسجيل العلامة بمبلغ 117 جنيه فقط.

حدد جهاز تنمية التجارة الداخلية، طريقة تسجيل العلامات التجارية، والمستندات المطلوبة لتسجيل علامة تجارية، هى طلب تسجیل تصمیم أو نموذج صناعي، أربع صور من التصمیم أو النموذج الصناعي، ومستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني، وصورة من التصمیم أو النموذج الموجود في دولة أجنبیة مصدقً علیھا من مكتب الملكیة الصناعیة فيها.

تشمل خطوات تسجيل العلامة التجارية، مراجعة المستندات واستلامها، وعمل نسخة من الطلب (بناء على رغبة طالب التسجیل)، وتقدیر رسوم تقدیم الطلب، تحدید رقم متتابع – سنویا- للطلب طبقًا لأولویة، وإدخال بیانات الطلب على الحاسب الآلي، وقید بیانات الطلب في السجل، فتح ملف لمستندات الطلب.

مصلحة التسجيل التجاري
ويقدم طلب تسجيل التصميم على النموذج إلى مصلحة التسجيل التجاري، ولاتزيد عدد التصميمات أو النماذج 50 تصميم، ويتبع تقديم الطلب مرحلة الفحص واتخاذ القرار عن الطلب "قبول - رفض"، ويرسل القرار إلى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض، على أن يتم الرد من قبل مقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ وصول القرار.

ويشهر التصميم لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية خلال فترة الإشهار عن العلامة، ويحق لكل من يهمه الأمر، الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد.

ويحق لمقدم الطلب، التظلم من قرار الإدارة بالرفض خلال شهر من تاريخ استلام القرار لتسجيل التصميم أو النموذج الصناعى، وتمتد الحماية القانونية للتسجيل لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب ويمكن تجديدها لمدة 5 سنوات.

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