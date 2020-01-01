مع شبح كورونا...اول وزيرة صحة في السودان هل تنجح بمكافحة الوباء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
سيد مصطفى
قام رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بتغيير وزاري يعتبر الأهم في تاريخ حكومته، حيث عين وزراء جدد لكل من المالية والصحة والطاقة، وتتجه أنظام السودانيين إلى وزارة الصحة نظرًا لزمة كورونا التي تضرب البلاد والعالم حاليًا وما اشيع عن فشل الوزير السابق اكرم التوم في مواجهتها، وهل يمكن للوزيرة الجديدة أن تقود السفينة في ظل وجود وباء عالمي وإمكانات السودان الطبية الحالية.

تعتبر الدكتورة سارة من أبرز العقول السودانية الشابة العاملة في مجال الخدمات الصحية في السنوات الأخيرة، وزيرة الصحة الجديدة في السودان لديها خبرة تصل ﻷكثر من 10 سنوات في مجالات البحث العلمي، وفي تخصص الصحة العامة، وعملت في برنامج إصلاح النظام الصحي في السودان، والذي تم إعداده ووضعه من قبل منظمة الصحة العالمية.


تؤيد العديد من القوى السياسية التعديل الوزاري الجديد بالسودان وتبارك تعيين سارة عبد العظيم في منصبها كاول وزيرة سودانية للصحة، وفي هذا الصدد قال عاصم بحر أبيض، رئيس حركة نضال الحرية السودانية، إن تكليف الأخير لوزارتي المالية والصحة، وتكليف د.هبة محمد علي وزيرة المالية ود.سارة عبد العظيم وزيرة الصحة، الاختلاف كان على السياسات بين الوزيرة الحالية سارة عبد العظيم والدكتور أكرم التوم وزير الصحة السابق


وأكد بحر ابيض لـ"الفجر"، أنه الوزير السابق أكرم التوم يتبع الحزب الشيوعي السوداني وبات يمكن بعض الاطباء الذين يحتلون مواقع داخل الحزب الشيوعي السوداني سواء في الخرطوم أو في الولايات، وتوجد نماذج في وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وولاية
سنار، وهو لم يعد يهتم بمهمته الرئيسية وهي علاج المواطن السوداني، وهي مكلفة الآن من الحكومة الانتقالية

وانتقد بعض السياسيين السودانيين التعديل الوزاري الجديد، وإعتبروا ان إقالة وزير الصحة أكرم التوم خطوة متعجلة وكان الوزير يحتاج لمزيد من الوقت لتطبيق برنامجه.

"كانت احد اقطاب الوزارة في عصر نظام البشير" بتلك الكلمات استهل بكري عبد العزيز رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين وعضو تجمع المهنيين السودانيين حديثه عن التعديلات الوزارية الجديدة بالسودان لا سيما بوزارة الصحة، مبينًا أن سارة عبد العظيم كانت تمسك القطاع الطبي في وزارة الصحة، وإقالة دكتور أكرم التوم لم تكن صحيحة ولم تكن بمحلها، لأنه كان محارب من مافيا الأدوية والشركا.
واكد عبد العزيز لـ"الفجر"، أن القيام بإحضار شخص من داخل وزارة الصحة تصرف غير صحيح، سواء أن يأتوا بها كوزيرة للصحة، أو مجرد أن يكلفوها تكليف، وعلى رئيس الوزراء حمدوك أن يفكر بإعادة أكرم التوم لمنصبه.

وأأضاف رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين وعضو تجمع المهنيين السودانيين، أن دكتور التوم نجح في محاربة بعض الفيروسات والأوبئة في السودان، ولكن الكورونا مرض مستجد ولا ينبغي تحميله نتائج فشل محاربة السودان له، لأن الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة وكندا فشلت في محاربة الكورونا، فلا يوجد سبب لإقالة اكرم التوم أو يأتوا بسارة عبد العزيز وهي غير مؤهلة للمنصب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية الخرطوم المنظمه العالميه الصحه العالميه

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

منذ ساعتين

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السودان: تراجع منسوب مياه النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 8 ساعات

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السودان: اعتقال عدد من قادة المعارضة بينهم نائب رئيس حزب الأمة

المعارضة السودانية تستقبل "كرة المجلس العسكري" بمواصلة الاعتصام

المجلس العسكري بالسودان عن انشقاقات بقوات الأمن: مجرد شائعات

وزير الإعلام السوداني: العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل

صلاح حليمة: هناك توازن في تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

وزيرة الصحة توجه باستقبال الحالات السودانية الحرجة للعلاج بمصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام