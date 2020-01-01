خاص.. محمود الخيامي عن تعاونة مع شيرين عبد الوهاب مجرد تحضيرات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:05 م
شيرين
شيرين
أماني سلام
كشف الملحن محمود الخيامي، عن تحضيرات عمل جديد مع النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال الفترة المقبلة.


وقال الخيامي في تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "أن حتى الأن مجرد تحضيرات ل يتعاون مع شيرين في ألبومها الجديد قائلا" مجرد تحضير لسة مفيش حاجة نهائي".


يشار إلي أن محمود الخيامي كان أعلن عن نيته في التعاون مع النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي".

بينما ردت شيرين قائلة" خيامي ربنا يخليك إنت فعلاً أخ.. يمكن لسه ما حصلش نصيب نشتغل مع بعض، بس إن شاء الله نعمل حاجة مع بعض قريب".

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