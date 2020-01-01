البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء





تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع السفر والترفيه الذى صعد بنحو 5.9 بالمائة مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.





وجاء صعود الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن صرحت شركة "مودرنا" أن لقاحها المحتمل ضد الوباء أنتج استجابة مناعية قوية.





وعلى الصعيد الآخر، تستمر الارتفاعات القياسية في حالات العدوى الجديدة بالفيروس الذي اصاب أكثر من 13.3 مليون شخص عالميا في عدة ولايات أمريكية خاصة في تكساس وكليفورنيا وفلوريدا.





كما يستمر تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعاً بالأمس لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لهونج كونج.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى 373.8 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.8 بالمائة ليسجل 6292.6 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2 بالمائة ليسجل 5105.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 12930.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1404 دولار.