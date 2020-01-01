تطور جديد في قضية أحمد الفيشاوي عقب امتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:57 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
مي مرسي
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك عقب الحكم عليه بالحبس لإتهامه بالإمتناع عن دفع نفقة ابنته "لينا".

وقبلت محكمة جنح الدقي سابقا، المعارضة التي قدمها الفنان أحمد الفيشاوي، على حكم الحبس لإمتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا ورفضه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

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