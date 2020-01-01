مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من 6 نجوم في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التخلص من ستة من نجوم الفريق من أجل عقد بعض الصفقات في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك إستعداداً للموسم المقبل.


وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن مانشستر يونايتد سيستمع إلى العروض المقدمة من أجل التعاقد مع كلا من أليكسس سانشيز وكريس سمولينج وماركو روخو وفيل جونز وجيسي لينجارد وديوجو دالوت.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد حريص على إستثمار الأموال التي سيحصل عليها من بيع هذه الأسماء في عقد صفقات جديدة في الصيف الحالي.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أليكس سانشيز يلعب معاراً في إنتر ميلان الإيطالي في حين يلعب كريس سمولينج معاراً في روما الإيطالي بينما يلعب روخو هذا الموسم معاراً في صفوف إستوديانتيس دي لا بلاتا.


أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فيل جونز وجيسي لنيجارد ودالوت لا يحصلون على دقائق بعد العودة من فترة التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث أن الثلاثي سيكونون خارج حسابات النرويجي أولي جونار سولشاير في الموسم المقبل.


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