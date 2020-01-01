بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:31 م
الطقس
الطقس
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 16 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.


قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة حيث تصل لـ 80-85% أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، رغم أن درجات الحرارة مازالت حول معدلها الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 36 درجة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مما يقلل الرؤية على الطرق الزراعية والطرق السريعة، مناشدة بالقيادة بهدوء أثناء تواجد الشبورة المائية.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الطقس مستمر على مدار الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن السبب في ارتفاع نسب الرطوبة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مناشدة المواطنين بتجنب التواجد في أماكن رديئة التهوية مع تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومن يضطر للخروج في هذا التوقيت عليه وضع غطاء واقي للرأس، موضحة ان نسب الرطوبة المرتفعة سوف تستمر طوال شهري يوليو وأغسطس، منوهة بأن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا بواقع درجة واحدة.

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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