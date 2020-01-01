ضحايا كورونا في بريطانيا تتخطى الـ 45 ألف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد تجاوز حاجز الـ45 ألفا، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 45053 حالة وفاة.

 

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة حتى اليوم 291911 بعد رصد 538 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,549 مليون إصابة، بينهم أكثر من 583 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,911 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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