ليلى علوي تستعيد ذكرياتها الصيفية برأس البر
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:31 م
فايقة محمد عادل
تحرص ليلي علوي التفاعل الدائم مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.
حيث شاركت ليلي جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ليلي بالصورة برفقة محمود حميدة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من رأس البر وعلقت : أيام المصيف مع العيلة في رأس البر.
وعلق الكثير مع الصورة متغزلين بها ومن أبرز تلك التعليقات " قمر من يومك يا لولي".
حيث شاركت ليلي جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ليلي بالصورة برفقة محمود حميدة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من رأس البر وعلقت : أيام المصيف مع العيلة في رأس البر.
وعلق الكثير مع الصورة متغزلين بها ومن أبرز تلك التعليقات " قمر من يومك يا لولي".