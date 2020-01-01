تقدم "مودرنا" في إيجاد لقاح كورونا يقفز بأسهمها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر

أظهرت نتائج منشورة في "صحيفة انجلترا الجديدة للدواء" أن جدول اللقاح الثنائي الجرعات أدى إلى الاستجابة المناعية المرغوبة في جميع الأشخاص الخاضعين للتجربة.

وستنقل الدراسة إلى تجربة سريرية لدراسة المرحلة الثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر لإثبات قدرة اللقاح بشكل كبير على الوقاية من خطر الإصابة.

وقالت الشركة الأمريكية إن النتائج "تؤكد من جديد البيانات المؤقتة الإيجابية" التي صدرت في مايو  الماضي.

وأدى اللقاح التجريبي إلى استجابات مناعية سريعة وقوية ضد "سارس" المشابه للفيروس العالمي الجديد19.

وتابعت "مودرنا" أنه لم يتم الإبلاغ عن آثار سلبية خطيرة، ولكن كانت هناك بعض الآثار الجانبية على بعض الناس مثل الصداع أو التعب، لكنها كانت عابرة بشكل عام.

وبحلول الساعة 2:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر سهم شركة الأدوية الأمريكية بنحو 11.7 بالمائة إلى 83.74 دولار.

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