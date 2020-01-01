الرميح: السيسي رسالته كانت واضحة فيما يتعلق بالاقتراب من سرت- الجفرة



وأضاف الرميح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن مصر أمام مسارين، الأول انطلق من قصر الافتتاحية بعد إطلاق المبادرة الليبية، والثاني هو الخيار العسكري إذا ما وجدت أن هناك ما يهدد حدودها".



وأشار مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إلى أن القوات المعتدية في ليبيا عبارة عن إرهابيين وقطاع طرق ومرتزقة بدعم من تركيا، موضحًا أن الأناضول هي ما تملي على حكومة الوفاق ما تقوم به وتصر على التدخل في الشأن الداخلي الليبي والاعتداء على مقدرات شعبه.

كان المستشار عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، قد أكد أن القوات الليبية بمساعدة الجيش المصري بعد طلب مساعدته جاهزون للتصدي.



وشدد "صافي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على أن اختراق الخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سرت والجفرة غير مقبولة.



وأضاف أن تحركات رئيس مجلس النواب في أوروبا تحدثت عن الحل السلمي ولكن الطرف الآخر متعنت ففايز السراج الكلمة ليست في يده ولكن في يد الأتراك.



وتابع أن رئيس مجلس النواب احاط الجانب الايطالي بما يحدث على الأرض وأن البرلمان الليبي من حقه طلب الدعم من الأشقاء في مصر لمواجهة الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن إيطاليا تدعم مبادرة القاهرة والبرلمان الليبي كما تدعم روسيا والمانيا الحل السلمي.



قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة فيما يتعلق بالاقتراب من سرت- الجفرة، مؤكدًا أن تدخل مصر طبيعي إذا شعرت بأن هناك ما يهددها وسوف تستخدم حقها الشرعي وفق المواثيق الدولية.