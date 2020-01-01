"كل احترامي".. لقاء الخميسي تشارك جمهورها قرار مجلس الوزراء الجديد

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نشرت الفنانه لقاء الخميسي القرار الجديد الخاص بمجلس الوزراء والذي ينث علي ضرورة معاقبة المتنمرين وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وينص قرار مجلس الوزراء علي :" ستة أشهر حبس وغرامة ثلاثين ألف جنية لمن يتنمر او يستعرض قوتة علي الغير، سواء في التحدث عن العرق أو الدين او اللون، أو الحالة الإجتماعية ..."



وعلقت" لقاء" علي القرار قائلة :" كل إحترامي " وذلك لأن هذا القرار سيحمي كثير من المستضعفين بسبب التنمر، وسيضع حدود للمستقويين علي الضعفاء.



يُشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، ومسلسل "سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.