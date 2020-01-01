"تصدق هتبقي أول ضحية".. ريهام حجاج تنفعل على معجب بسبب قرار رئيس الوزراء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:27 م
أماني سلام
علقت الفنانة ريهام حجاج، على قرار مجلس الوزراء بحبس كل مايقومون بالتنمر عبر السوشيال ميديا ب 6 شهور وغرامة 30 الف جنيه.


وكتبت ريهام على قرار رئيس الوزراء " اخيرا قانون السوشيال ميديا 6 شهور جبس وغرامة 30 الف جنيه، كله يخلي باله من تعليقاته بقا".

وقام احد الجمهور بتعليق اعزج ريهام قائلا"لما انتوا مش قد النقد بتدخلو سوشيال ميديا لية فرحانة اوي جاتكوا القرف".

بينما ردت عليها ريهام قائلة "تصدق انك هتبقي أول ضحية أنا جايبة محامي مخصوص فاضي للزيك ".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي.
"تصدق هتبقي أول ضحية".. ريهام حجاج تنفعل على معجب بسبب قرار رئيس الوزراء
"تصدق هتبقي أول ضحية".. ريهام حجاج تنفعل على معجب بسبب قرار رئيس الوزراء

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