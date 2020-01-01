مخزونات النفط الأمريكي تتراجع بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بنحو 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو الجاري مسجلة 531.7 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف تتراجع بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





كما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 3.1 مليون برميل خلال نفس الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 2:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 43.14 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 40.47 دولار للبرميل.