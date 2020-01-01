بايرن ميونخ يفشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الحديث مازال متواصلًا عن مستقبل النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني وذلك في ظل عدم توصل لإتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المفاوضات بين بايرن ميونخ وديفيد ألابا وصلت إلى طريق مسدود بسبب طلبات المالية بخصوص راتب النجم النمساوي  .

وأكدت الصحيفة الألمانية أن ديفيد ألابا يرغب في الحصول على حوالي 20 مليون يورو كراتب سنوي في حين أن مسئولي العملاق البافاري ليسوا على إستعداد لتلبية رغبات النجم النمساوي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات ديفيد ألابا البالغ من العمر28 عاماً في الصيف الحالي على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

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