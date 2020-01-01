عكاشة: تدخل مصر في ليبيا شرعي لحماية حدودها



وأضاف عكاشة في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن تأييد مجلس المشايخ الليبي لقرار البرلمان بطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لصد التغول التركي يعكس حجم ما يستشعره الليبيين من مخاطر، وخوفهم على وطنهم من الضياع.



وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع تركيا من العبث بالشعب الليبي، مؤكدا أن مصر لن تقف صامتة أمام هذا الأمر، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الأناضول بأن تزج بليبيا في المجهول.



كان المستشار عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، قد أكد أن القوات الليبية بمساعدة الجيش المصري بعد طلب مساعدته جاهزون للتصدي.



وشدد "صافي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على أن اختراق الخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سرت والجفرة غير مقبولة.



وأضاف أن تحركات رئيس مجلس النواب في أوروبا تحدثت عن الحل السلمي ولكن الطرف الآخر متعنت ففايز السراج الكلمة ليست في يده ولكن في يد الأتراك.



وتابع أن رئيس مجلس النواب احاط الجانب الايطالي بما يحدث على الأرض وأن البرلمان الليبي من حقه طلب الدعم من الأشقاء في مصر لمواجهة الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن إيطاليا تدعم مبادرة القاهرة والبرلمان الليبي كما تدعم روسيا والمانيا الحل السلمي.



قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن جميع الخيارات متاحة أمام مصر للتعامل مع مخاطر التدخل التركي في ليبيا، مشيرًا إلى أن التدخل المصري شرعي بكل القوانين الدولية لمنع خلق فوضى على حدودها.