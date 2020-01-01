البورصة الأمريكية تتعافي مع الأخبار الإيجابية عن اللقاح

تعافت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة "مودرنا" أن لقاح الفيروس العالمي الخاص بها أظهر استجابة مناعية قوية في مرحلته المبكرة من التجارب البشرية.





في حين كشف بنك "جولدمان ساكس" عن قفزة إيراداته بنحو 41 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وارتفع سهم "آبل" بنحو 2 بالمائة بعد أن فازت بدعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بشأن نزاع ضرائب إيرلندية لعام 2016 يطالب الشركة بدفع 15 مليار دولار.





وبالنسبة للبيانات، سجل النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية أول ارتفاع موجب له منذ فبراير/شباط الماضي.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 1.4 بالمائة إلى 27027 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاع 384.1 نقطة.





كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.1 بالمائة إلى مستوى 3232.8 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 10566.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 95.83.