"مودي": على البلدان الديمقراطية التعاون لحل الأزمة الاقتصادية بعد فيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، الدول الديمقراطية إلى أخذ زمام المبادرة نحو حل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الدول في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

متحدثًا في القمة الافتراضية بين الهند والاتحاد الأوروبي، والتي شارك في رئاستها رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، قال "مودي": "تشترك كل من الهند والاتحاد الأوروبي في قيم عالمية مثل الديمقراطية والتعددية والشمولية واحترام المؤسسات الدولية والتعددية والحرية والشفافية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وشدد "مودي" على دور "الشراكة بين الهند والاتحاد الأوروبي في إعادة البناء الاقتصادي وبناء عولمة تتمحور حول الإنسان".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين: "يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صفقة تجارة حرة "طموحة" مع الهند على الرغم من "أننا لم نصل بعد".

وأضافت "فون دير لين"، الذي كان يتحدث من بروكسل، للصحفيين: "ولكن مع هذا الحوار التجاري والاستثماري عالي المستوى، نأمل في تطوير الأمور وتعزيز مصلحتنا المشتركة في المضي قدمًا نحو اتفاقية تجارة حرة".

اتفقت الهند والاتحاد الأوروبي على إبقاء نظام التجارة العالمي مفتوحًا، مع منظمة التجارة العالمية باعتبارها حجر الأساس لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، وتكثيف التعاون للحفاظ على الهيئة التجارية وتقويتها وإصلاحها.

الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للهند، حيث تبلغ قيمته 80 مليار يورو من التجارة في السلع في عام 2019 أو 11.1٪ من إجمالي التجارة الهندية، وهو ما يتماشى مع الولايات المتحدة وقبل الصين (10.7٪)، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.

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