نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

طالب نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجم النادي الأحمر صالح جمعة، باستغلال العفو الذي منحه إياه المدرب السويسري رينيه فايلر، للعودة للتشكيل الأساسي للأهلي.





وكان فايلر قد وعد اللاعب بمنحه الفرصة مرة أخرى مع الفريق الأول، بشرط التزامه بتعليمات المدري السويسري.





وطلب فايلر من جمعة، الالتزام بالوزن المثالي، ولعب الكرة من الحركة والضغط خلال المباريات، والالتزام بالأدوار الدفاعية.





وحث نجوم القلعة الحمراء اللاعب المثير للجدل على انتهاز الفرصة، وتثبيت الأقدام داخل الفريق.





ولفتت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء، أن لاعبي الفريق تحدثوا مع صالح جمعة حول ضرورة استغلال الفرصة من قبل فايلر، وعدم ضياعها مرة أخرى.



