عمرو الليثي يُشيد بمبادرة "اهالينا" لدعم مرضى كورونا بوجبات صحية
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:41 م
الفجر الفني
أشاد الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "خط الخير " عبر أثير راديو مصر ، بمبادرة لشباب مصري قائلا عجبتنى وهى نموذج من المروءه والشهامه والوقوف جنب الضعيف والمحتاج فكر فيها اثنين من الشباب اميرة عادل و محمد جمعة سموها (مبادرة اهالينا ) لخدمة ومساعده المصابين بفيروس كورونا وأهاليهم المعزولين اللي معندهمش حد يساعدهم في فترة العزل .
و أضافت أميرة عادل صاحبه المبادرة انهم بدأوا يشوفوا ويدوروا على الحالات المصابة اللي معندهمش اي رعايه منزليه وعملوا قائمه باسمائهم وكانت البدايه في منطقه عزبه النخل ، وبدأت اميره تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعده اي محتاج ... ومن هنا انتشرت المبادرة لحد ما وصلت لمنطقه المطريه وعين شمس والمرج والخصوص .
و تابعت اميره انها يوميا بتعمل وجبات الفطار والغداءبمكونات تقوي مناعه المرضى والمصابين بفيرس كورونا بناء على نصايح الدكاترة وبيساعدها محمد جمعة لتوصيل الوجبات لبيوت المرضي
وكمان كانوا بيراعوا الجانب النفسي للمرضى فكانوا بيكتبوا على الوجبات جمل جميلة زي .... بكرة أحلى .... انت مش لوحدك..... اطمن احنا معاك....عشان يحسسوا المريض أنه مش لوحده وان في حد بيتمناله الشفا بسرعه
و علق الليثي بصراحه مبادره رائعة ويجب ان نلقي الضوء عليها ، لان نفسي تنتشر في كل الاماكن ونخفف على بعض ونقف ونساعد بعض ... اد ايه مصر جميلة بشبابها وناسها الطيبين الجدعان اللى بتبان قوتهم ومعدنهم فى الاوقات الصعبة بنبقى جنب بعض ايد واحدة اللى معاه يدى اللى معهوش .. الغنى يساعد المحتاج كلنا بنطبط على بعض عشان عايشين تحت ارض مصر وفي خيرها..