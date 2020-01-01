عمرو الليثي يُشيد بمبادرة "اهالينا" لدعم مرضى كورونا بوجبات صحية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:41 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني
أشاد الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "خط الخير " عبر أثير راديو مصر ، بمبادرة لشباب مصري قائلا عجبتنى وهى نموذج من المروءه والشهامه والوقوف جنب الضعيف والمحتاج فكر فيها اثنين من الشباب اميرة عادل و محمد جمعة سموها (مبادرة اهالينا ) لخدمة ومساعده المصابين بفيروس كورونا وأهاليهم المعزولين اللي معندهمش حد يساعدهم في فترة العزل . 

و أضافت أميرة عادل صاحبه المبادرة انهم بدأوا يشوفوا ويدوروا على الحالات المصابة اللي معندهمش اي رعايه منزليه وعملوا قائمه باسمائهم وكانت البدايه في منطقه عزبه النخل ، وبدأت اميره تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعده اي محتاج ... ومن هنا انتشرت المبادرة لحد ما وصلت لمنطقه المطريه وعين شمس والمرج والخصوص . 

و تابعت اميره انها يوميا بتعمل وجبات الفطار والغداءبمكونات تقوي مناعه المرضى والمصابين بفيرس كورونا بناء على نصايح الدكاترة وبيساعدها محمد جمعة لتوصيل الوجبات لبيوت المرضي
وكمان كانوا بيراعوا الجانب النفسي للمرضى فكانوا بيكتبوا على الوجبات جمل جميلة زي .... بكرة أحلى ....  انت مش لوحدك..... اطمن احنا معاك....عشان يحسسوا المريض أنه مش لوحده وان في حد بيتمناله الشفا بسرعه  

و علق الليثي بصراحه مبادره رائعة ويجب ان نلقي الضوء عليها ،  لان نفسي تنتشر في كل الاماكن ونخفف على بعض ونقف ونساعد بعض ... اد ايه مصر جميلة بشبابها وناسها الطيبين الجدعان اللى بتبان قوتهم ومعدنهم فى الاوقات الصعبة بنبقى جنب بعض ايد واحدة اللى معاه يدى اللى معهوش .. الغنى يساعد المحتاج كلنا بنطبط على بعض عشان عايشين تحت ارض مصر وفي خيرها..

أخبار تهمك

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 23 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على المفاوضات وتعلن بدء ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تراجع عدد الإصابات.. 3 دلائل على انحسار كورونا في مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ 41 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

05:24 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام