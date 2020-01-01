عمرو الليثي يُشيد بمبادرة "اهالينا" لدعم مرضى كورونا بوجبات صحية

أشاد الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "خط الخير " عبر أثير راديو مصر ، بمبادرة لشباب مصري قائلا عجبتنى وهى نموذج من المروءه والشهامه والوقوف جنب الضعيف والمحتاج فكر فيها اثنين من الشباب اميرة عادل و محمد جمعة سموها (مبادرة اهالينا ) لخدمة ومساعده المصابين بفيروس كورونا وأهاليهم المعزولين اللي معندهمش حد يساعدهم في فترة العزل .





و أضافت أميرة عادل صاحبه المبادرة انهم بدأوا يشوفوا ويدوروا على الحالات المصابة اللي معندهمش اي رعايه منزليه وعملوا قائمه باسمائهم وكانت البدايه في منطقه عزبه النخل ، وبدأت اميره تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعده اي محتاج ... ومن هنا انتشرت المبادرة لحد ما وصلت لمنطقه المطريه وعين شمس والمرج والخصوص .





و تابعت اميره انها يوميا بتعمل وجبات الفطار والغداءبمكونات تقوي مناعه المرضى والمصابين بفيرس كورونا بناء على نصايح الدكاترة وبيساعدها محمد جمعة لتوصيل الوجبات لبيوت المرضي

وكمان كانوا بيراعوا الجانب النفسي للمرضى فكانوا بيكتبوا على الوجبات جمل جميلة زي .... بكرة أحلى .... انت مش لوحدك..... اطمن احنا معاك....عشان يحسسوا المريض أنه مش لوحده وان في حد بيتمناله الشفا بسرعه



